Yasemin Ecem Anagöz'ün hedefi madalya

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar klasik yayda temsil edecek 22 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Olimpiyatlarda ikinci kez mücadele edecek milli okçu, "2016 Rio Olimpiyatları'nda 17 yaşında yarıştığımda, olimpiyatlara giden en genç kadın okçu oldum. 2016'dan bu yana kariyerime iki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya rekoru ve yanında birçok derece sığdırdım. Şimdi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları için ülkemiz adına kota kazandım. Haftaya Tokyo'da yarışmak için orada olacağım." ifadelerini kullandı.



"Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığım süreç boyunca kazanabilmek için yapmam gereken her şeyi yaptım." diyen Yasemin Ecem, "O yüzden ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayali. Çünkü sporun zirvesi. Oranın tadını çıkartmak istiyorum. Bu, benim ikinci olimpiyatım olacak. Bir sene ertelenmesi beni daha da etkiledi. Çünkü hayallerimi bir sene ertelemiş ve şimdi gerçekleştiriyor olacağım." değerlendirmesinde bulundu.



2018'de "yılın kadın okçusu" ödülüne layık görülen Yasemin Ecem, sporun kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bunu mesleğim haline getirdiğim için de çok mutluyum. Farklı kültürler tanıyıp, farklı diller öğrenip, ülkemi orada temsil edip tanıtabiliyorsam bunların hepsini spora borçluyum. Bunu hayatımın çok büyük bir parçası ve mesleğim haline getirdiğim için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Milli formayı giyiyor olmak çok büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda çok büyük gurur. Bu baskıyı hissetmektense bu bayrağı taşımanın gururunu yaşıyorum. Bunun da bana güç verdiğini düşünüyorum."



- "Hayallerimden birisi kız çocuklarına yardımcı olabilmek"



Spora başladığı zamandan itibaren birçok hayal kurduğuna değinen milli okçu, "Birçoğunu da gerçekleştirdim ama hala hayal kurmaya devam ediyorum. Hayallerimden birisi de kız çocuklarına yardımcı olabilmek. Onları sporla tanıştırabilmek, ne kadar güçlü olduklarını onlara hatırlatabilmek." diye konuştu.



Başarılı okçu Yasemin Ecem Anagöz, genç sporculara ise şu tavsiyelerde bulundu:



"Hayatın her alanında hedeflerimize gittiğimiz yolda, bizi aşağıya çekmek isteyen insanlar her zaman olacaktır. Sizi bir suda boğmak isteyen insanlara ne kadar iyi yüzebildiğinizi göstermeniz için aslında çok büyük fırsat bunlar. Kendinize inanmayı hiçbir zaman bırakmayın. Çünkü önce sizin kendinize inanmanız lazım ki etrafınız da size inanabilsin."