Yasemin Ecem Anagöz: "Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı"

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Mete Gazoz'un şampiyonluğunun gururunu yaşıyor.

Yasemin Ecem Anagöz: 'Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı'
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, milli takımdan arkadaşı Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanması karşısında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Yasemin Ecem, karışık takımda yan yana yarıştıkları Mete Gazoz'un altın madalya kazanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mete'nin başarısından dolayı duygulanan ve göz yaşlarını tutamayan Yasemin Ecem, "Kalbim hala durmuyor. Birlikte büyüdüğüm insan bugün burada tarih yazdı ve ben buna canlı canlı şahit oldum. İnanılmaz gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Mete'nin madalya almayı hak ettiğini aktaran milli sporcu, "Mete, gördüğüm en yetenekli insanlardan biri. Bu madalyanın gerçekten hak eden birine gittiğini görmek beni çok mutlu etti. Tokyo'dayız ve olimpiyatlarda ilk defa okçuluk dalında madalya aldık. Çok mutlu hissediyorum. Kendisine bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de mücadele eden Yasemin Ecem, karışık takımda bronz madalyayı kıl payı kaçırırken, bireyselde de son 16 turunda olimpiyat şampiyonu ve dünya sıralamasında 3. konumda olan Güney Koreli Chaeyoung Kang'a yenilerek elenmişti.

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