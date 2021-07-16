Yasemin Ecem Anagöz 3. Tur'a yükseldi

Milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, ilk tur maçında Kanadalı rakibi Stephanie Barrett'i 6-2, son 16 turunda ise Çinli rakibi Xiaolei'yi mağlup ederek 3. Tur'a adını yazdırmayı başardı.

Yasemin Ecem Anagöz 3. Tur'a yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Kanadalı Stephanie Barrett'i 6-2'lik skorla eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang ile karşı karşıya geldi. Milli okçu, bu müsabakayı da 6-2 kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tur maçına 30 Temmuz'da çıkacak. Milli sporcu, aynı gün finallerde yer alarak madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.

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