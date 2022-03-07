Milli atlet Yasemin Can, İspanya'daki 2021-22 Dünya Atletizm Kros Turu'nun son yarışı olan Serradilla Kros Yarışması'nda ilk sırayı elde etti.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 25 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli atlet, parkuru 27:24'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı.



Son metrelerde farkı kapatan Kenyalı rakibi Eva Cherono'ya foto finişte üstünlük sağlayan Yasemin, yarışın galibi olmayı bildi.



Etiyopyalı Likina Ayel ise 28:15 ile üçüncü sırada finişi gördü.





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