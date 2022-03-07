Yasemin Can'dan İspanya'da birincilik!

2021-22 Dünya Atletizm Kros Turu'nun son turu Seradilla Kros Yarışması, milli atlet Yasemin Can'ın birinciliği ile sonlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasemin Can'dan İspanya'da birincilik!
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07 Mart 2022 10:56
Milli atlet Yasemin Can, İspanya'daki 2021-22 Dünya Atletizm Kros Turu'nun son yarışı olan Serradilla Kros Yarışması'nda ilk sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 25 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli atlet, parkuru 27:24'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Son metrelerde farkı kapatan Kenyalı rakibi Eva Cherono'ya foto finişte üstünlük sağlayan Yasemin, yarışın galibi olmayı bildi.

Etiyopyalı Likina Ayel ise 28:15 ile üçüncü sırada finişi gördü.

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