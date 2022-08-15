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Atletizm
Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu
Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu
Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın madalya kazandı.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
AA
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15 Ağustos 2022 23:36
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Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede 30:32.57'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
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