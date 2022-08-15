Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın madalya kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2022 23:36
Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede 30:32.57'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Detaylar birazdan...

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ