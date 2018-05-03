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Yasemin Adar'dan üst üste 3'üncü kez altın madalya!

Milli güreşçi Yasemin Adar, Rus rakibi Bukina'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA
Yasemin Adar'dan üst üste 3'üncü kez altın madalya!
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03 Mayıs 2018 20:48
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Rus sporcu Bukina'yı 8-2 yenen milli güreşçi Yasemin Adar, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada millilerden başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son dünya şampiyonu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda Rus rakibi Bukina'yı 8-2 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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