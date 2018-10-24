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Yasemin Adar'dan gümüş madalya!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA
Yasemin Adar'dan gümüş madalya!
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24 Ekim 2018 22:02
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, gümüş madalya aldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde son dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kilo finalinde ABD'li Adeline Maria Gray ile karşılaştı.

Rakibine 13-1 mağlup olan Yasemin Adar, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Yasemin Adar, ilk turda Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı 10-0, çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0, yarı finalde ise Macar Zsanett Nemeth'i 9-1 ile geçerek finale yükselmişti.

Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanını elde etmişti.

Kadın güreşçilerden ilk kez 3 madalya

Kadın Milli Güreş Takımı, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Macaristan'daki organizasyonda Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar ile gümüş, Buse Tosun ile bronz madalya kazanan milliler, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden elde etti.

Beşinci günü geride kalan organizasyonda erkekler serbest stilde de 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, toplam madalya sayısını 5'e çıkardı.

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