Yasemin Adar Yiğit zirvede kalmak için çok çalışıyor

Kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna Hırvatistan'da ulaşan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, "Zirvede kalabilmem için her defasında daha fazla çalışıyorum." dedi.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Yasemin, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam ediyoruz. Takım halinde Avrupa şampiyonu olma yolundayız. Bireysel olarak da Avrupa şampiyonu oldum." ifadelerini kullandı.



Yasemin, büyüklerde 6. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Biliyorsunuz ki ülkemiz yüz yılın felaketini yaşadı, deprem çok can kaybına sebep oldu. Az da olsa ülkemizde yaraları sarabiliyorsak, bir nebze olsun mutluluk saçabiliyorsak ne mutlu bize. Şampiyon olmak kolay ama şampiyonluğu koruyabilmek gerçekten çok zor. Zirvede kalabilmem için her defasında daha fazla çalışıyorum. Kadın güreşinde rol model olmak için elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."



- Evin ve Nesrin'in görüşleri



Bronz madalya kazanan kadın güreşçilerden Evin Demirhan Yavuz, geçen yıl Avrupa şampiyonluğu yaşadığını hatırlatarak, "Buraya da altın madalya almak için gelmiştim. Bu altın madalya, deprem felaketinden sonra ülkemize moral olacaktı. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemize birçok madalya kazandırdım. Burada üçüncü olmak, bu istikrarı korumak da benim için çok önemliydi. Bu, benim Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20. madalyam. Umarım Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak bunu taçlandırırım." değerlendirmesinde bulundu.



Nesrin Baş ise 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olup Hırvatistan'a geldiğini belirterek, "Hedefim buradan da altın madalyayla dönmekti ama nasibimizde bronz madalya varmış. Bronz madalya aldığım için çok mutluyum. Bu, büyüklerdeki ilk madalyam. Depremlerde çok sayıda vatandaşımız vefat etti, güreşçi kardeşlerimizi de kaybettik. Onlar için savaştık, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.





