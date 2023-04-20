Yasemin Adar Yiğit spor müşaviri oldu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, spor müşavirliğine atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2023/229 sayılı kararda "Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı kanunun 30'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasemin Adar Yiğit atanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Hırvatistan'ın başkent Zagreb'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda finale yükselen Yasemin Adar, 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ