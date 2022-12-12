Yasemin Adar Yiğit'li dünya karması 5. oldu

Güreşte erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde 2022 Dünya Kupası, ABD'de gerçekleştirildi.



Iowa eyaletindeki Coralville kentinde yapılan organizasyonda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, dünya karması takımının kadrosunda yer aldı.



Organizasyona, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk 5'te yer alan ülkeler ile dünya karması takımları katıldı.



Erkekler serbest stilde ABD birinci, İran ikinci, dünya karması üçüncü oldu.



Ukrayna'nın şampiyonluğa ulaştığı kadınlar kategorisinde ise Çin ikinci, Moğolistan üçüncü sırayı aldı.



İki kez dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit'in kadrosunda yer aldığı dünya karması ise organizasyonu beşinci sırada tamamladı.



Yasemin, Çinli Juan Wang ve ABD'li Yelena Ivanovna Makoyed ile yaptığı müsabakaları kaybetti.





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