Yasemin Adar yarı finalde!

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, yarı finale yükseldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde Yasemin Adar, ilk turda Azeri rakibi Sabira Aliyeva'ya 10-0'la teknik üstünlük sağladı.
Çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0'la geçen Yasemin, yarı finale adını yazdırdı.
Milli sporculardan Buse Tosun, 72 kilo ilk turunda Polonyalı rakibi Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus'u tuş ile yenerken, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup oldu.
65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, ilk turda Çinli rakibi Chuying Tang'a 6-1, 68 kiloda ise Beste Altuğ, yine ilk turda Kazak rakibi Yekaterina Larionova'ya 4-2 yenildi.
Öte yandan, erkekler 70 kiloda Mustafa Kaya, yenildiği Rus rakibi Magomedrasul Gazimagomedov'un finale yükselmesi nedeniyle repesaj maçı yapma hakkı elde etti. İlk maçında Kanadalı rakibi Haislan Antonio Veranes Garcia'ya 7-1 üstünlük kuran milli sporcu, ikinci repesaj karşılaşmasında ise Moğol Byambador Bat Erdene'ye 8-6 kaybetti.
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde Yasemin Adar, ilk turda Azeri rakibi Sabira Aliyeva'ya 10-0'la teknik üstünlük sağladı.
Çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0'la geçen Yasemin, yarı finale adını yazdırdı.
Milli sporculardan Buse Tosun, 72 kilo ilk turunda Polonyalı rakibi Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus'u tuş ile yenerken, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup oldu.
65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, ilk turda Çinli rakibi Chuying Tang'a 6-1, 68 kiloda ise Beste Altuğ, yine ilk turda Kazak rakibi Yekaterina Larionova'ya 4-2 yenildi.
Öte yandan, erkekler 70 kiloda Mustafa Kaya, yenildiği Rus rakibi Magomedrasul Gazimagomedov'un finale yükselmesi nedeniyle repesaj maçı yapma hakkı elde etti. İlk maçında Kanadalı rakibi Haislan Antonio Veranes Garcia'ya 7-1 üstünlük kuran milli sporcu, ikinci repesaj karşılaşmasında ise Moğol Byambador Bat Erdene'ye 8-6 kaybetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın