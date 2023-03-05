Yasemin Adar ve Ahmet Duman şampiyon!

Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın üçüncü gününde milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, altın madalya aldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar'ın, erkekler serbest stil 57 kiloda ise Ahmet Duman'ın rakiplerini yenerek altın madalya kazandıkları belirtildi.
Turnuvada millilerin madalya sayısının da 9'a yükseldiği kaydedildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar'ın, erkekler serbest stil 57 kiloda ise Ahmet Duman'ın rakiplerini yenerek altın madalya kazandıkları belirtildi.
Turnuvada millilerin madalya sayısının da 9'a yükseldiği kaydedildi.
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