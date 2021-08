Yasemin Adar: 'Türk kadınının yapamayacağı bir şey yok'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve kadınlarda bunu başaran ilk Türk güreşçi olan Yasemin Adar, başarısından dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.



Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'yi yendiği 76 kilo bronz madalya mücadelesi sonrası açıklamada bulunan Yasemin, "Her zaman ilkleri yaşatan bir kadın olduğum için çok mutlu ve gururluyum." dedi.



Türkiye'nin kadın güreşinde ilk defa olimpiyatlarda bir madalyasının olduğuna dikkati çeken Yasemin, "Bu heyecan ve umut verici bir şey. Ülkemiz zor durumdan geçiyor. Yangın haberleri çok üzücü. Şu an hem sevinç hem de burukluk yaşıyorum. İnşallah az da olsa Türk milletinin yüzünü güldürmüşüzdür. Bir umut olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.



Zaman zaman yaşadığı sevinçten dolayı sesi titreyen Yasemin, "Çok heyecanlıyım, çok gurur doluyum. Bu inanılmaz, tarif edilemez bir mutluluk. Bu heyecanı başka bir yerde yaşamadım." değerlendirmesinde bulundu.



Güne nasıl başladığı yönündeki soruyu yanıtlayan milli güreşçi, "Repesaj maçım vardı. İster istemez hep bir tedirginlik oluyor. Yenilseydim beşinci oluyordum ve bu sonucun da hiçbir anlamı yoktu. Ama üçüncü olduğunuzda şu anda yaşadığınız gibi bir tarih yazıyorsunuz ve mutluluktan havalara uçuyorsunuz. Şu an yaşadığım duygu bu." ifadelerini kullandı.



- "Mete Gazoz bize ışık oldu"



Elde ettikleri başarının ardından olimpiyat köyünde nasıl karşılanacaklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yasemin, altın madalya alan Mete Gazoz'a yapılan karşılamayı hatırlatarak, şunları söyledi:



"Mete'ye yapılan karşılama töreninde çok büyük mutluluk yaşamıştım. Hatta ben yanına inmemiştim, onu etkilemek istememiştim. Karşılamayı yukarıdan izlemiştim. O coşku, o heyecan, Mete'nin bayrağımızla koşarak gelmesi, konuşması, beni çok etkiledi. İster istemez bu bize ışık oldu. Onun başarısıyla biz de başarmaya başladık. Bu da çok gurur verici."



Tokyo 2020'de Türk kadın sporcuların elde ettiği başarıya değinen Yasemin, "Türk kadını çok güçlü, çok başarılı ve çok azimli. Yeter ki istesinler, yapamayacakları şey yok. Önümüze engel çıkabiliyor ama bunların hepsi geçici. Kadınlarımız yeter ki istesin, yapamayacakları hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.



- Yeni hedef altın madalya



Geleceğe dair düşüncelerini aktaran Yasemin, "Herkes güreşi bırakacak mıyım yoksa devam mı edeceğimle ilgi sorular soruyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer almak istiyorum. İnşallah oradaki hedefim altın olur." ifadelerini kullandı.



Yasemin, rahat bir bronz madalya mücadelesi çıkardığının hatırlatılması üzerine, "Ben kötü bir sporcu değilim. Dün kıl payı yarı final kaçtı. ABD'li rakibime 6-4 mağlup oldum. Son 10 saniye kala böyle bir skor oldu, çok üzülmüştüm. Final yapabilecek potansiyele sahip bir sporcuyum. Gerçekten de dünya sıralamasında ilk 3'e rahatlıkla girebilen bir sporcuyum. Benim yendiğim sporcular şu an final yapıyor. Sadece bir rakibe karşı üstünlük sağlayamamıştım, diğer rakiplerimi yenmiştim. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da yenerim." diyerek sözlerini tamamladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmaların ardından Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, her iki sporcuyu da başarılarından dolayı kutladı.