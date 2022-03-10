Yasemin Adar Güreş Şampiyonası sona erdi

Yasemin Adar 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonaya 61 şehirden 245 sporcu katıldı.



Şampiyonada 40 kiloda Yağmur Karabacak, 43 kiloda İrem Öztürk, 46 kiloda Büşranur Özmez, 49 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Sevim Akbaş, 57 kiloda Tuğba Demir, 61 kiloda İlayda Çin, 65 kiloda Duygu Gen, 69 kiloda Ayşe Erkan, 73 kiloda Bukrenaz Sert birinci oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan şampiyonaya kendi adının verilmesinden büyük onur duyduğunu ifade etti.



Türk kadın güreşçilerin sayısının artmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Adar, "Eminim bu şampiyonalardan, uluslararası turnuvalarda Türkiye Cumhuriyetini temsil edip bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak çok sayıda şampiyon çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da şampiyonanın geleneksel hale getirilmesini istedi.





İLGİLİ VİDEO