Balıkesir'de düzenlenen Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonaya 32 ilden 220 sporcu katıldı.



Şampiyonayı, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar, organizasyon kurul başkanı Mehmet Eroğlu ile çok sayıda sporsever takip etti.



Turnuvayı 50 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Sevim Akbaş, 55 kiloda Tuğba Demir, 57 kiloda Melda Dernekçi, 59 kiloda Dilan Tan, 62 kiloda Büşra Efe, 65 kiloda Derya Nur Karaduman, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Bukrenaz Sert ve 76 kiloda Melisa Sarıtaş şampiyon tamamladı.









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