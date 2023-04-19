Yasemin Adar, finale yükseldi

Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasemin Adar, finale yükseldi
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19 Nisan 2023 20:19
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda finale kaldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

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