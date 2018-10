Yasemin Adar: 'Daha fazla ilgi görmek istiyoruz'

Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geçen yılki başarısını tekrarlamayı hedefliyor.Elde ettiği başarılarla kadın güreşinde Türkiye'ye birçok ilki yaşatan Yasemin Adar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çok iyi hazırlandığını dile getirdi.Güreşe geç yaşta başladığını ve buna rağmen birçok başarı kazandığını aktaran milli sporcu, "Ben 2011 yılında güreşe başladım. Hem bireysel hem de takım olarak birçok madalya alarak ülkemize ilkleri yaşattık. Bu konuda öncülük yaptım. Kadın güreşinde güzel bir ivme yakaladık, başarılı ülkelerden biri haline geldik. Gittiğimiz her turnuvada madalya almaya çalıştık. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi çok iyi temsil ettik. Elde ettiğim bireysel başarılar var. Son 3 yılda Avrupa'da şampiyon oldum. Geçen yıl da Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bunu başaran ilk Türk sporcu oldum." diye konuştu.Dünya Şampiyonası için hedefleri olduğunu vurgulayan Yasemin Adar, "Öncellikle geçen sene elde ettiğim başarıyı korumak, tekrar zirvede yer almak istiyorum. Bu şampiyona bizim için çok önemli. İnşallah tekrar birinci olarak, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutturacağım." ifadelerini kullandı.Milli güreşçi, 2013 yılında da Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiğini hatırlatarak, "O zaman dünya beşinci olmuştum. Benim için hüsrandı ama şu an daha bilinçli ve tecrübeliyim. Takım halinde de bu böyle. Gayet iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için ter döküyoruz. İnşallah bizim için güzel olacak. Takım olarak ilk 5'e girmeye hedefliyoruz. Genç bir kadromuz var. İlerleyen dönemde bu kadro büyük başarılara imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.Yasemin Adar, kadın güreşinde son yıllarda önemli başarılar kazanıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Kadın güreşi 1998 yılında başladı. Ülkemizde de başarı gelecekti ama sürekli bir engel çıkıyordu. Çok fazla önemsenmiyordu, toplum tarafından bilinmiyordu. Bunu sebebi tamamen başarı olmamasından kaynaklanıyordu. Başarı geldiğinde toplum da bilinçli hale geldi. Bu konuda öncü olduğum için çok mutluyum. Şimdi gençlerde olsun, yıldızlarda olsun başarılı ülkelerden biriyiz. Artık yabancılardan çekinmiyoruz, onlar bizden çekinir hale geldi. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduk ve kupa aldık. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da güzel şeyler yapıp, bu öncülüğü devam ettiririz."Türkiye'de kadın güreşine hala olumsuz bakanların olduğunu anlatan milli sporcu, "Toplumumuzda her zaman bir ön yargı var. Bunun farkındayım. Hala kadınların güreş yapmasına yanlış gözle bakanlar var. Ancak kadın ve erkek eşit durumda, dalgalandırdığımız bayrak aynı bayrak, okuttuğumuz marş da aynı marş. Hiçbir farkı yok. Güreş ata sporu olduğu için hem kadın hem de erkeklerde gayet başarılıyız." açıklamasını yaptı.Yasemin Adar, kazandıkları başarıların kamuoyunda yeteri ilgiyi göremediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu da tamamen medyadan kaynaklanıyor. Çünkü evrensel hale gelen futbol her yerde konuşuluyor. Bizim ülkemizde de bu böyle. Ancak olimpiyat zamanı geldiğinde herkes güreşten madalya bekliyor. Biz de ilgi istiyoruz. İlgi olduğu zaman başarılı işler yapıyoruz. Toplum ve medyada daha fazla ilgi görmek istiyoruz. Eğer bizden haberleri olursa daha büyük başarıların geleceğine eminiz. Bu vesileyle toplumumuz bilinçlenecek ve bizi benimseyecekler."Milli güreşçi, zor bir spor yaptıklarını dile getirerek, "En önemlisi ailemizden uzak kalıyoruz. Herhangi bir sosyal aktivitemiz yok. Antrenmanda gözyaşı ve alınteri döküyoruz. Yeri geliyor sakatlanıyoruz. Bir de temas sporu olduğu için çok yorucu. Ancak biz bayrağımızı dalgalandırdığımızda bu acıların hepsi unutuluyor. Orada yaşadığımız mutluluk her şeyi bitiriyor." şeklinde görüş belirtti.Yasemin Adar, koleksiyonunda sadece olimpiyat madalyasının eksik olduğunu vurgulayarak, "Bu zamana kadar bir tanesi hariç bütün madalyaları elde ettim. Hedefim de 2020 Tokyo Olimpiyatları var. İnşallah orada başarılı olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.