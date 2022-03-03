Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçinin ismiyle Balıkesir'de düzenlenecek Yasemin Adar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak





Kadınlarda Türk güreşinin önemli isimlerinden Yasemin Adar adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak bir şampiyona düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1 kez dünya, 4 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı üçüncü sırada tamamlayarak bu branşta Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Yasemin Adar adına düzenlenecek şampiyona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Balıkesir'de başlayacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından milli sporcunun doğduğu Balıkesir'de organize edilecek şampiyonda, 17 ile 20 yaş altı sporcular Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda mindere çıkacak.



Organizasyon, 12 Mart Cumartesi günü sona erecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Adar, "Doğduğum ve büyüdüğüm şehirde böyle bir organizasyon düzenlenmesi beni çok mutlu etti. Üstelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak olması ve şampiyonaya adımın verilmesi çok büyük bir onur." ifadelerini kullandı.







