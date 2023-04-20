Yasemin Adar, 6. kez Avrupa Şampiyonu

Yasemin Adar, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 76 kiloda Avusturyalı Martina Kuenz'i yenerek altıncı kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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Yasemin Adar, 6. kez Avrupa Şampiyonu
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20 Nisan 2023 21:35
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.

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