'Yaşayan Nostradamus'tan Dünya Kupası kehaneti!

'Yaşayan Nostradamus' lakaplı 36 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, Katar'da bugün başlayacak olan Dünya Kupası için açıklama yaptı.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, Covid-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar birçok öngörüsünün başarılı çıktığını açıklayan Salome, 'Yaşayan Nostradamus' unvanıyla nam saldı. Salome, ürpertici kehanetleriyle dünyaca ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın izinden gidiyor.



"Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken büyük kazalar yaşanmasın ve gökten düşen uçaklar olmasın" diyen Brezilyalı, favoriler arasında yer alan kendi ülkesinin finale çıkamayacağını düşünüyor.



Arjantin ve Fransa'nın Dünya Kupası finalinde karşılaşacağını belirten Athos Salome, 18 Aralık'ta oynanacak finalde şampiyon olacak takım hakkında yorum yapmadı.



İki takımın finalde karşılaşması için Arjantin'in D Grubu'nda Fransa'nın da C Grubu'nda lider olması gerekiyor. Takımlardan biri 1., diğeri ise 2. sırada olması halinde ise Son 16 Turu'nda karşılaşacaklar.



