2022-23 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olarak 6 yıllık hasretini bitiren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, bir kez daha adını tarihe altın harflerle yazdırdı.



Kulüp tarihinde 6 lig şampiyonluğunun 6'sında da yer alan, 2008'de geldiği Fenerbahçe Kulübü'nde birbirinden önemli başarılara imza atan Eda Erdem, sadece voleybol branşında değil, kulüp tarihinde ve Türk sporunda yakalanması zor başarıları elde etti, tarihi şampiyonluklarda hep en öndeydi.



6 lig şampiyonluğunun 6'sında olmasının yanısıra 1 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 CEV Kupası kazandı.



Ayrıca sarı-lacivertli forma altında 3 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası'nda da başarıya ulaştı. 2008-2023 arası Fenerbahçe'de tam 16 kupa kazanan Eda Erdem, birçok bireysel ödüle de layık görüldü. 2023 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Kupa Voley en değerli oyuncu, 2016 CEV Şampiyonlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2016 1. Lig en iyi orta oyuncusu, 2014 1. Ligi en iyi blokör, 2011 1. Lig en iyi smaçör, 2009 Süper Kupa MVP ödülleri dikkat çekiyor.



A Milli Takımımız'da da kaptanlık görevini üstlenen deneyimli sporcu, ay-yıldızlı forma ile de ülke insanımıza voleybolu sevdiren isimlerin başında geldi. 2005'ten beri milli takımda olan Eda, 2009'da Avrupa 2.'liği, 2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.'liği, 2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.'liği, 2012'de Londra Olimpiyatları'na katılım, 2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü, 2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü, 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemeleri Birinciliği ve en iyi orta oyuncu ödülü, 2021 Avrupa 3.'lüğü ve en iyi orta oyuncu ödülü gibi birbirinden değerli başarılar elde etti.



"ÇUBUKLU YÜREĞİMDE"



Sarı-lacivertli forma altında 15. senesini yaşayan ve 6. lig şampiyonluğunu kutlayan Eda Erdem, sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yaptı. 6. şampiyonluk için özel bir video hazırlayan Eda, "Çubuklu üstümde, çubuklu yüreğimde. Geride kalan 15 yıl… Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan… 6. Şampiyonluk ve Sarı Melekler. İşte öyle bir şey!" diye yazdı.



"ZÜBEYDE HANIM'A ATFEDİYORUZ"



Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, 14 Mayıs anneler gününü işaret edip anlamlı bir açıklama yaptı. Voleyboldaki şampiyonluğu anımsatan sarı-lacivertli idareci, "Pazar günü Anneler Günü. Annemin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Aynı zamanda bu kupayı da Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanıma atfetmek istiyorum" dedi.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Fenerbahçe Opet'in Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından kaptan Eda Erdem, gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarına sarılarak ağlayan deneyimli yıldız, maçtan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Takım arkadaşlarına tek tek teşekkür eden Eda Erdem, "Vargas, iki gündür 38 derece ateşliydi. Arina ve Ana çok gençti ama bizi taşıdılar. Bu takımla gurur duyuyorum" dedi. Daha sonra taraftarlarına giderek şükranlarını sunan sarı-lacivertli yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde çok üzüldük ama bize olan inancınızı asla kaybetmediniz. Bizim sahamızdaki itici gücümüzsünüz. Sizin sayenizde oldu, iyi ki varsınız!" diye seslendi.



























