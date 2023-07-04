Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, törenle başladı.



Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonada 8 üniversiteden 16 takımda 260 sporcu mücadele verecek.



Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türkiye Hentbol Federasyonunun da destekleriyle düzenlenen turnuvanın öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.



Törenin ardından Köyceğiz Kordon Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı.



Şampiyona, Özyeğin Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında oynanan gösteri maçıyla başladı.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, karşılaşma öncesinde yaptığı konuşmada, salgın döneminde 2 yıl ara verdikleri şampiyonaya yeniden devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Şampiyonanın 24'üncüsünü düzenlediklerini aktaran Ceylan, "İnşallah gelecek yıl 25'inci yılında burada Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası düzenlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay da şampiyonanın geleneksel hale geldiğini dile getirdi.



Bu yıl üniversitelerde hibrit eğitim olmasına rağmen yüksek sayıda katılımla açılış yaptıklarına değinen Günay, "8 kız, 8 erkek toplamda 16 takım, 260 sporcu var, oldukça iyi bir katılım. Öncelikle müsabakaya katılan tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvayı 24 yıldır devam ettiren Köyceğiz halkına, Köyceğiz Belediye Başkanı'na, Kaymakamına, Muğla Valiliğine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah uluslararası platformlara taşımak, uluslararası boyutta yapmak istiyoruz. Bunun için çalışmalar yapmaktayız." ifadelerini kullandı.



