Yaşar Kemal Uğurlu'ya Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında görev

TFF, günün maçlarının VAR ve AVAR atamalarını duyurdu. Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı karşılaşmada eleştirilen ve maça atanmayan Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görevlendirildi.



Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında VAR odasında olacak.



Kasımpaşa - Fenerbahçe

- VAR: Y.Kemal Uğurlu

- AVAR: M.Kürşad Filiz



Galatasaray - Gaziantep

- VAR: Cüneyt Çakır

- AVAR: Oğuzhan Uğurlu



Konyaspor - Sivasspor

- VAR: Bahattin Şimşek

- AVAR: Emre Kargın



