Yaşar Kemal Uğurlu'ya Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında görev

Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı karşılaşmada eleştirilen ve maça atanmayan Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Haber; Sporx.com
Yaşar Kemal Uğurlu'ya Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında görev
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21 Haziran 2020 13:14
TFF, günün maçlarının VAR ve AVAR atamalarını duyurdu. Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı karşılaşmada eleştirilen ve maça atanmayan Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında VAR odasında olacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe
- VAR: Y.Kemal Uğurlu
- AVAR: M.Kürşad Filiz

Galatasaray - Gaziantep
- VAR: Cüneyt Çakır
- AVAR: Oğuzhan Uğurlu

Konyaspor - Sivasspor
- VAR: Bahattin Şimşek
- AVAR: Emre Kargın



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