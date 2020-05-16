Yasaklı 15 il hangileri (Kısıtlama olan 15 il)

Sokağa çıkma yasağının olduğu 4 günde hangi illerde yasak var? Yasaklı olan iller hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı yapılıyor? ve benzeri şekilde detaylı bilgi isteniyor. Yapılan resmi açıklamalarda 15 il hangileri açıklandı. İçişleri Bakanlığı, 16-17-18-19 Mayıs günleri 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak kısıtlamaya ilişkin bazı detaylar şöyle:15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar açık.Cumartesi ve pazar market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı.Pazartesi ve salı marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis de yapabilecek.Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri fırın ve tatlıcılar açık olacak. 4 gün süresince vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.: Ramazan ayı dolayısıyla 4 gün sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.Genelgeyle son günlerde tartışma konusu olan boşanmış anne babaların çocuklarını görebilmesine de olanak tanındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ve refakatçileri dışarı çıkabilecek.Cenaze defin görevlileri ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken hizmetlerin sürdürülmesinde görevli olanlar gibi çok sayıda kişi ve görevli de yasaktan istisna olacak.- 4 gün boyunca ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ekmek dağıtım planı yapılacak.- Cumartesi ve pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Pazartesi ve salı günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile olacak.