Yasak Elma yeni bölüm (118. BÖLÜM) canlı izle FOX HD tek parça kesintisiz reklamsız

Yeni bölümünde Yasak Elma 118. bölüm izle heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. Yasak Elma yeni bölümü 1 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm izle tek parça, Yasak Elma canlı izle FOXTV, Yasak Elma 118. bölüm, Son bölüm Yasak Elma özeti detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Kasım 2021 22:57
Yasak Elma yeni bölüm (118. BÖLÜM) canlı izle FOX HD tek parça kesintisiz reklamsız
Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 118. bölümüyle 1 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 1 Kasım 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 118. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.
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YASAK ELMA 118. BÖLÜM ÖZET


 

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman'ın başka planları vardır. Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.



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YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.

YASAK ELMA DİZİSİNDEN ÇIKAN OYUNCULAR

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.

Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE, YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 1 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 1 Kasım ile sezon finali yapıyor.

Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 118. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 118. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.

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