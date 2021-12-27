(YASAK ELMA) 126. bölüm FOX TV izle canlı yayın full

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YASAK ELMA 126. BÖLÜM ÖZET



Kumru Ömer'le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar. Çağatay ise Yıldız'dan bir an önce boşanarak Kumru'nun oyununa bir son vermek istiyordur…

Yıldız'ın eve dönmesi, Çağatay'ın planını alt üst eder. Yıldız, Kumru'nun Çağatay'ı bir daha affetmeyeceğine emindir. Ne var ki Kumru'nun aklında başka bir şey vardır…

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Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 126. bölümüyle 27 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 27 Aralık 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 126. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 125. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 27 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 27 Aralık ile sezon finali yapıyor.Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 126. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 126. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.