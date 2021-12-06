(YASAK ELMA 123. BÖLÜM) FOX TV izle HD tek parça kesintisiz yeni bölüm

Yeni bölümünde Yasak Elma 123. bölüm izle heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. Yasak Elma yeni bölümü 6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm izle tek parça, Yasak Elma canlı izle FOXTV, Yasak Elma 123. bölüm, Son bölüm Yasak Elma özeti detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Aralık 2021 22:59
(YASAK ELMA 123. BÖLÜM) FOX TV izle HD tek parça kesintisiz yeni bölüm
Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 123. bölümüyle 6 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 6 Aralık 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 123. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.
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YASAK ELMA 123. BÖLÜM ÖZET


Çağatay, Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur…



YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA FULL




YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR? Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.

YASAK ELMA DİZİSİNDEN ÇIKAN OYUNCULAR

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.

Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 123. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE, YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 6 Aralık ile sezon finali yapıyor.

Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 123. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 123. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.

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