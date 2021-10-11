Yasak Elma 115. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) FOX TV HD canlı yayın

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YASAK ELMA 115. BÖLÜM ÖZET



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Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 115. bölümüyle 11 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 11 Ekim 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 115. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.Doğan kızını korumak için Çağatay'a karşı hamle alır. Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir. Yıldız, Ender'in de yardımıyla Çağatay'ın peşine düşer ama Çağatay'ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar. Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız'ın gözünü açmasını sağlayacaktır…Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 115. bölümü ile sezon finali yapıyor.Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 115. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 115. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.