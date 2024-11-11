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Yasa dışı bahis soruşturması: 20 şüpheli hakkında soruşturma

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Yasa dışı bahis soruşturması: 20 şüpheli hakkında soruşturma
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11 Kasım 2024 10:55
Son güncelleme 11 Kasım 2024 11:39
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Operasyonda aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. 

 
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