YAŞ toplantısı bitti: 2023 YAŞ toplantısı kararları | Canlı izle

YAŞ toplantısı 2023 için beklenen gün geldi. Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek. Bir yıl aradan sonra yapılacak toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ele alınacak. Toplantıya saatler kala milyonlarca vatandaş ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplantının öncelikli gündem maddesi ise Genelkurmay Başkanlığı görevini asli olarak yapacak ismin belirlenmesi olacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları ile TSK terfi ve atama kararları…Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü.Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.YAŞ toplantısında alınan kararların açıklanması bekleniyor.YAŞ üyeleri, toplantı öncesi saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından başlanması öngörülüyor.Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim. Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti. Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.