Yarmolenko: 'Takımımızla gurur duyuyorum

Ukrayna'nın yıldızlarından Andriy Yarmolenko, İngiltere'ye 4-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Turnuvaya veda etmenin üzücü olduğunu belirten Yarmolenko, "İngiltere haklı olarak kazanan taraftı. Tebrik ediyorum, yolları açık olsun. Bizim için hızlı hücumlar sorun oldu. Bunun için önlemimiz vardı ama henüz 3. dakikada golü yiyince her şeyi yeniden düşünmeniz gerekiyor" diye konuştu.



4-0 gibi farklı bir skorla elenmelerini de değerlendiren Yarmolenko, "Takım olarak bu aşamaya gelebilmemiz önemliydi. 4-0 kaybetmemize rağmen bu takımda olmak gurur veriyor. Daha iyi oynadığımız maçlar elbette oldu, ben takımımızdan gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.



