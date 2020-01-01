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Yarmolenko: "Þu anda transferi düþünmüyorum"

Ukrayna Milli Takýmý'nýn yýldýz isimlerinden Andriy Yarmolenko, Ýsveç maçý öncesinde konuþtu

Yarmolenko: 'Þu anda transferi düþünmüyorum'
Ukrayna Milli Takýmý'nýn kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, EURO 2020'de son 16'da Ýsveç ile oynayacaklarý maç öncesinde açýklamalarda bulunurken transfer konusuna deðindi.

Ýsmi sýk sýk Galatasaray ile anýlan Yarmolenko, "Kulübümdeki berlirsizlik dikkatimi daðýtmýyor. Þu anda tek düþüncem milli takým. West Ham'a döndüðümde o zaman zaten baþka konularla ilgileneceðim. Þu anda sadece Avrupa Þampiyonasý'nda olabildiðinde ileri gitmeyi düþünüyorum" dedi.

Ýsveç maçý hakkýnda da konuþan Yarmolenko, "Bu maça çok iyi hazýrlanýyoruz, güçlü olan kazanacak. Ýskoçya'da daha düþük bir sýcaklýkta oynayacaðýz. Kaliteli futbol için mükemmel bir hava olacak. Bükreþ'te idman yapmak çok zor, burasý çok sýcak. Biz yine futbolumuzu oynamaya, maksimumumuzu göstermeye çalýþacaðýz" sözlerini kullandý

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