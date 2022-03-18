Yarmolenko Sevilla'yı Avrupa Ligi'nin dışına itti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz West Ham United, sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk etti.



Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta West Ham United, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Sevilla'yı sahasında 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.



Mücadelenin 39. dakikasında West Ham Soucek'in golüyle öne geçti ve genel skorda da eşitliği yakalamayı başardı. İkinci yarıda güçlü rakibine sahada iyi direnen West Ham'ın ataklarına rağmen normal süre 1-0 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 112. dakikasında sahneye çıkan Yarmolenko, Sevilla'ya soğuk duş etkisini yaşatırken West Ham'a da turu getirmeyi başardı.



Öte yandan bir diğer Sevilla takımı olan Real Betis de Eintracht Frankfurt'a elendi ve finalin oynanacağı Sevilla kentinin takımı turnuvaya aynı anda veda etmiş oldu.



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.





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