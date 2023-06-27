Bonservisine yaklaşık 45 milyon euro ödenen Ukraynalı oyuncu Yarmolenko'nun yeni takımı açıklandı.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, eski oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Al-Ain ile sözleşmesi sona eren yıldız isim boşa çıkmıştı.
33 yaşındaki oyuncu Kiev'den Dortmund'a 2017 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Dortmund ise 20 milyon euroya West Ham'a göndermişti.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, eski oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Al-Ain ile sözleşmesi sona eren yıldız isim boşa çıkmıştı.
33 yaşındaki oyuncu Kiev'den Dortmund'a 2017 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Dortmund ise 20 milyon euroya West Ham'a göndermişti.
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