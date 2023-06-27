Yarmolenko'nun yeni takımı açıklandı!

Dinamo Kiev, son olarak Al-Ain'de forma giyen Andriy Yarmolenko'nun transfer edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yarmolenko'nun yeni takımı açıklandı!
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27 Haziran 2023 17:25
Bonservisine yaklaşık 45 milyon euro ödenen Ukraynalı oyuncu Yarmolenko'nun yeni takımı açıklandı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, eski oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Al-Ain ile sözleşmesi sona eren yıldız isim boşa çıkmıştı.

33 yaşındaki oyuncu Kiev'den Dortmund'a 2017 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Dortmund ise 20 milyon euroya West Ham'a göndermişti.

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