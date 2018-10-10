Yarmolenko, kendini eleştiren yorumcuyu kavgaya çağırdı!

"YARMOLENKO, ÇOK KALİTELİ"

West Ham United'ın Ukraynalı forveti Andriy Yarmolenko, ülkesinde kendi aleyhine yorumlar yapan yorumcu Wladimir Kobelkov'u birebir kavgaya davet etti."Ben çocukken çok kavga ederdim." diyerek sözlerine başlayan Yarmolenko, "Kavgada bir kazanan ve kaybeden olur. Bu bir erkek için normaldir. Şimdi, sıradaki kavgamı ilan ediyorum. Kobelkov'u artık daha fazla dinlemek istemiyorum. Ondan intikamımı almak istiyorum. Ondan kavga isteğime bir cevap bekliyorum." dedi.West Ham United Menajeri Manuel Pellegrini, yeni transferi Andriy Yarmolenko'yu neden 11'te başlatmadığı ile ilgili gelen soruya, "Andriy geldiği zaman ona söylemiştim. Premier Lig'e alışması gerekiyor. ÇOk kaliteli oyuncu, bunu herkes biliyor ama bu ligde kaliteden fazlası gerekiyor. Dengeye, hıza, dayanıklılığa ve her şeyden öte taktiksel olarak çok iyi seviyede olmak gerekiyor. Everton maçında bize doğru şeyler gösterdi. ÇOk iyi gidiyor. Ondan biraz daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü, o bunu yapabilecek bir kapasitede." açıklamasını yaptı.