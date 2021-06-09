Yarmolenko için Galatasaray mesajı

Galatasaray, bu sezon performansı hayli düşen Feghouli'yi göndermenin planlarını yapılıyor. Cezayirli futbolcunun yerine düşünülen ilk adayın ise Yarmolenko olduğu ortaya çıktı.West Ham United menajeri David Moyes, Andriy Yarmolenko'yu geçen yazdan bu yana "istenmeyen oyuncular" listesinde tutuyor. Yönetim ise 23 milyon euro ödediği oyuncuyu bu yaz satamazsa gelecek sezon bedelsiz elinden kaçıracağına inanırken bu nedenle Rusya'dan bazı takımlarla görüşüldüğü belirtiliyor.Buna karşılık Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shablii yaptığı açıklamada, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi.31 yaşındaki yıldızın, West Ham ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bu nedenle İngilizler, oyuncuyu şimdiden elden çıkarmak istiyor.