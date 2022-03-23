Yarmolenko: 'Direkt Dünya Kupası'na alınmak istemeyiz'

Ukraynalı yıldız futbolcu Andriy Yarmolenko ülkesinde tamamen duran futbol ortamı ve Dünya Kupası'na direkt alınma dedikodularıyla ilgili konuştu.



Yarmolenko yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na direkt alınmak gibi bir durumu kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu çok yanlış. Bizim hala kolumuz, bacağımız, sahalarımız var. Her şey sahada belli olur ve kim hak ediyorsa Dünya Kupası'na o takım gitmeli." diye konuştu.



İşgal altındaki ülkelerinde futbol düşünmek için imkansız bir ortam olduğundan bahseden Yarmolenko, "Ukrayna'daki oyuncularımız anrenmanlarını yapamıyor, maçlara çıkamıyor. Bazıları savaşta, bazıları yemek dağıtıyor. Maç ertelendi ama eğer maç o tarihte oynatılırsa elimizden ne geliyorsa sahada vereceğiz" sözlerini kullandı.



Ukrayna'nın İskoçya ile karşı karşıya geleceği 2022 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinin Haziran ayına ertelendiği açıklandı.





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