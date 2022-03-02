Yarmolenko'dan Rus futbolculara küfür!

Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine saldırması hakkında konuşmayan Rus futbolcular hakkında ağır ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yarmolenko'dan Rus futbolculara küfür!
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02 Mart 2022 11:41
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko, Rus futbolcular hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Andriy Yarmolenko, "St. Petersburg'da doğdum ama Ukrayna'da büyüdüm ve kendimi %100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus futbolculara bir sorum var. O....u ç....ları gibi neden oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz, hiçbir yorum yapmıyorsunuz..." dedi.

Açıklamalarına devam eden 32 yaşındaki futbolcu "Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza! Bazılarınız t....larını göstermeyi çok seviyor, bunu gerçek hayatta da yapsanıza!" ifadelerini kullandı.

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