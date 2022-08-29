ABD'deki bir yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Süleyman Kangangi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.



KANGANGI HAYATINI KAYBETTİ



Kenya'nın yeni seçilen devlet başkanı William Ruto'nun eşi Rachel Ruto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Kangangi'nin ABD'de trajik bir kazadan sonra vefat ettiği yönündeki üzücü haberi şok içinde aldım." ifadelerini kullandı.



Ruto, "Yetenekli bir bisikletçiyi kaybeden ailesine ve tüm bisiklet camiasına en içten taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki bisikletçi, geçen cumartesi günü ABD'nin Vermont eyaletinde yarışıyordu.





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