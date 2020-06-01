Yarının Sınırında filmi konusu, oyuncu kadrosu (01 Haziran Pazartesi)

Yarının Sınırında filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yarının Sınırında konusu, özeti ve Yarının Sınırında oyuncaları gibi konuları mercek Yarının Sınırında alıyoruz. Yarının Sınırında filminin detayları…

01 Haziran 2020 06:18
Yarının Sınırında filmi konusu, oyuncu kadrosu (01 Haziran Pazartesi)
Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur.
Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

11 Mayıs 2020 Pazartesi
STAR20:00
 Yönetmen: Doug Liman
Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg
Tür: Bilimkurgu, Aksiyon
Ülke: 2014 / A.B.D.

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