Yarın şehirler arası seyahat serbest mi? Ne zaman serbest olacak

Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi mi? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seyahat kısıtlaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat yasağı ile ilgili "Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görürsek bazı illerimiz için bu kısıtlamayı getirebiliriz." dedi.Yani şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı.E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor.Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.Genelgeye göre, 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Seyahat izin belgesi" taleplerini, 21 Mayıs perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan demir yollarında bugün başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde, Ankara-Konya güzergahında seyahat eden yolcular Konya'ya geldi.Covid-19 tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen YHT seferlerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün saat 07.00'de Ankara-İstanbul güzergahında başlattı.Normalleşme sürecinde YHT'ler bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.