Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 15:06 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 15:06

Yarın otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi 30 Ağustos 2023? | 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, Marmaray, İzban, Ego, Metro, dolmuşlar toplu taşıma bedava mı?

Yarın otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi 30 Ağustos 2023?? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur ve marmarayın ücret oluğ olmayacağı merak ediliyor. Yarının resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki,  30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi | Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, Marmaray, İzban, Ego, Metro, dolmuşlar toplu taşıma bedava mı? İşte 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı...

Yarın otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi 30 Ağustos 2023? | 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, Marmaray, İzban, Ego, Metro, dolmuşlar toplu taşıma bedava mı?
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım sürüyor. Zafer Bayramı öncesinde toplu taşıma tarifesinin ücretsiz olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte 30 Ağustos Çarşamba yarın toplu taşımaların ücret tarifesi hakkında güncel bilgiler...
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacak.

30 AĞUSTOS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Marmaray trenleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak.

ANKARA VE ANTALYA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 30 Ağustos Çarşamba günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak


Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile Zafer Bayramı'mızın 101. yılı olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

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