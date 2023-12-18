Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller (19 Aralık 2023)

Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Artan kar yağışından dolayı merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık günü için kar yağışı uyarısında bulundu. Ancak henüz il valiliği, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama gelmedi.

Erzurum'da kar tatili ile ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt, Sinop, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından 19 Aralık günü kar tatili olan iller hangileri sorusunun detaylarını merak ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "yarın okullar tatil mi? 19 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 19 Aralık yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...19 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'nin bazı bölgeler için yağışlı hava tahminleri yapıldığı belirtilmiş olsa da, ülke genelinde Valilik ve Kaymakamlıklardan resmi bir kar tatili açıklaması yapılmamıştır. Bu nedenle, 19 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi bulunmamaktadır.Gelişmeleri takip ederek resmi açıklamaları kontrol etmeniz önerilir.