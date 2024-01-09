Haber Tarihi: 09 Ocak 2024 16:59 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 16:59

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 son dakika kar tatili olan iller

10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak MEB okullar var mı yok mu?

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 son dakika kar tatili olan iller
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Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller merak ediliyor. Pazar gününde lodos ve sağanak yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar sabah saatlerinde de etkisi arttırmayı sürdürüyor. 

10 OCAK 2024: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 Salı gübü (bugün) temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra;Malkara ilçemizde 09 Ocak Salı günü (bugün) taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile;Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü (bugün) öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) 1 gün süre ile tatil edilmiştir.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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