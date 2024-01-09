Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 son dakika kar tatili olan iller

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller merak ediliyor. Pazar gününde lodos ve sağanak yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar sabah saatlerinde de etkisi arttırmayı sürdürüyor.
10 OCAK 2024: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 Salı gübü (bugün) temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra;Malkara ilçemizde 09 Ocak Salı günü (bugün) taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile;Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü (bugün) öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) 1 gün süre ile tatil edilmiştir.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
Haber ile daha fazlasına ulaşın: