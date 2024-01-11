Haber Tarihi: 11 Ocak 2024 11:38 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 11:58

Yarın kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024 kar yağışı ne zaman?

"Yarın günü kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre, ülkemizin bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "ısı adası" etkisine dikkat çekerek, cevabı merak edilen İstanbul'da kar olasılığı ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Yarın kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024 kar yağışı ne zaman?
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2024 Ocak ayına girdikten sonra kar haberleri yakından takip edilmeye başladı. Kış mevsiminde olmamızla birlikte kar yağmasını bekleyen vatandaşlar, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hangi günler kar yağışı bekleniyor? öğrenmek istiyor. İşte AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki hafta için soğuk ve yağışlı hava uyarısı geldi. Yapılan uyarı şu şekilde oldu:

"Ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor. 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



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