Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 13:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 13:11

Yarın Kandil Mi? 14 Eylül 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

Yarın Kandil mi, Eylül 2024 kandil mi, ne kandili? Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Kadir Gecesi, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.

Yarın Kandil Mi? 14 Eylül 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?
Abone Ol
İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.

YARIN KANDİL Mİ? EYLÜL 2024? 

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi, kandil gecesi değildir. Kandil günleri arasında Regaip, Miraç, Mevlit ve Berat geceleri yer alır.

14 EYLÜL KANDİL Mİ? 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? - TIKLAYINIZ

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 2024
2024  kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

2024 yılı dini günler ve geceler

Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
29 Cemazilahir 1445

Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445

Mirac Kandili
6 Şubat 2024 Salı
26 Receb 1445

Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
14 Şaban 1445

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445

Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
26 Ramazan 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445

Terviye Günü
14 Haziran 2024 Cuma
8 Zilhicce 1445

Arefe Günü
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445

Hicri Yılbaşı Gecesi
6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446

Hicri Yılbaşı Günü
7 Temmuz 2024 Pazar
1 Muharrem 1446

Aşûre Gecesi
15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı
9 / 10 Muharrem 1446

Aşûre Günü
16 Temmuz 2024 Salı
10 Muharrem 1446

Mevlid Kandili
14 Eylül 2024 Cumartesi
11 Rebiulevvel 1446
2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir

MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
kandil
Gündem

Diğer Haberler

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev! Real Madrid Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev!
Burger King ismi değişti mi, neden değiştirdi? Gündem Burger King ismi değişti mi, neden değiştirdi?
Hatayspor'da, Alanyaspor maçı öncesi Calvo müjdesi Hatayspor Hatayspor'da, Alanyaspor maçı öncesi Calvo müjdesi
Balotelli'den dedikodulara yanıt! Dünya Transferler Balotelli'den dedikodulara yanıt!
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi!
Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024 Gündem Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem! Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem!
Uşakspor kupada parladı TFF 3. Lig Uşakspor kupada parladı
Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı TFF 2. Lig Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF Başkanı'ndan olay karar: O hakemlerin görevlerine son verdi
2
Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
3
Galatasaray'dan Eljif Elmas hamlesi!
4
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in hedefi!
5
Lewandowski'den Zalewski'ye Türkiye tavsiyesi!
6
Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!
7
Emerson'dan Türkiye kararı!

SON HABERLER

yukarı ok