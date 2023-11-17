Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 17:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 17:02

Yarın hava durumu nasıl olacak? 18 Kasım il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Peki, Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Kasım il il hava durumu tahminleri

Yarın hava durumu nasıl olacak? 18 Kasım il il hava durumu tahminleri
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Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İşte, 18 Kasım il il hava durumu tahminleri...

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AFAD'DAN 55 İL İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.


29 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

18 Kasım Cumartesi günü; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Karaman, Tekirdağ ve Yalova "turuncu" alarm verildi.

26 KENT İÇİN "SARI" UYARI

Ankara, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Malatya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


VALİLİKLERE UYARI YAPILDI

"Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

CUMARTESİ SAĞANAK VAR

Cumartesi günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında yurt genelinde sağanak beklendiği öğrenildi. Başkent'te gündüz sıcaklığın 15, İstanbul'da 16 ve İzmir'de 18 derece olacağı belirtildi. Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK DÜŞECEK

Pazar günü Marmara'da tam fırtına uyarısında bulunulurken, İç Anadolu'nun batısında; Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta kar beklendiği öğrenildi. Sıcaklıkların ise gündüz Başkent'te 6, İstanbul'da 9 ve İzmir'de 13'e düşeceği uyarısında bulunuldu.

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