Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı 20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı 29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Yarın borsa açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023 mı merak ediliyor. Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Çarşamba günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabıBorsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.