Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 10:08

Yarın borsa açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023

Yarın borsa açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023 mı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geldi. Borsada alım satım işlemi yapanlar ve yatırımcılar 30 Ağustos'ta borsaların çalışma durumunu merak ediyor. Peki 30 Ağustos borsa açık mı kapalı mı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü borsada işlem yapılacak mı? İşte 2023 BIST 100 çalışma saatleri.

Yarın borsa açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023
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Yarın borsa açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023 mı merak ediliyor. Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Çarşamba günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı
YARIN (30 AĞUSTOS) BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı
20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

 

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