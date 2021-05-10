Yarım Elma 10 Mayıs Pazartesi 110. bölüm sezon finali (İZLE)

YASAK ELMA SEZON FİNALİ İZLE TIKLAYIN

YASAK ELMA 110. BÖLÜM İZLE





Şahika'nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya'dır. Ender, Kaya'ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika'nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız'ın birlik olma vakti gelmiştir.

Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 101. bölümüyle 10 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 110. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 110. bölümü ile sezon finali yapıyor.