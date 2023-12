Yarım asırlık Marmara derbisinde 38. randevunun heyecanı yaşanacak

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Marmara derbisinde Sakaryapor ile Kocaelispor, yarın 38. kez kozlarını paylaşacak.



Ligde zirve mücadelesi veren Kocaelispor, yarın Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda komşu kentin takımı Sakaryaspor'a konuk olacak. Bu maçla TFF 1. Lig, 15 yılı aşkın bir süre sonra Marmara derbisine sahne olacak.



Yeşil-siyahlı renkleri paylaşan iki takımı karşı karşıya getiren ve ulusal çapta büyük ilgi gören Marmara derbisinin rekabeti 50 yıl öncesine dayanıyor.



İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçta karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Kocaelispor, ağırlıklı olarak Süper Lig ve TFF 1. Lig'de olmak üzere 37 resmi maç yaptı. Bu karşılaşmalardan 14'ünü Sakaryaspor, 13'ünü Kocaelispor kazandı. Yeşil-siyahlı rakipler 10 maçta ise yenişemedi.



Kocaelispor, Adapazarı deplasmanında çıktığı 18 maçın yalnızca 1'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Körfez ekibi 11 maçı kaybederken, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Sakaryaspor galibiyet sayısında önde olsa da gol sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Geçmişte oynanan 37 resmi maçta Kocaelispor ağlarına 51 gol bırakan Sakaryaspor, meşin yuvarlağı 53 kez kalesinde gördü.



Kocaelispor rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2'lik skorla elde etti. Sakaryaspor ise 2010-2011'de renktaşını 5-1 mağlup etmeyi başardı.



Yeşil siyahlı ekiplerin 1. Lig'deki son randevusu 13 Ocak 2008'de gerçekleşti. İsmet Paşa Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



- Karşılaşma her iki takım için de büyük önem taşıyor



Ligde zirveyi zorlayan Sakarya ve Kocaeli ekiplerinin puan tablosundaki konumları, derbiyi daha da çekişmeli hale getiriyor. Bu nedenle Adapazarı'nda oynanacak karşılaşma yıllardır Süper Lig özlemi çeken her iki takım için büyük önem taşıyor.



Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Körfez ekibinin bu sezon oynayacağı 17. lig maçında ve ilk kez Marmara derbisinde takımının başında yer alacak.



Sakaryaspor'da ligin 4. haftasında teknik direktör Taner Taşkın'la yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Tuncay Şanlı, ligde bu sezon 13. kez yeşil siyahlı takımın başında olacak.



Ligde oynadığı 16 maçtan 10 galibiyet 3 beraberlikle ayrılarak topladığı 33 puanla ikinci sırada yer alan Kocaelispor, Adapazarı deplasmanından kayıpsız dönerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.



Geride kalan maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayarak topladığı 29 puanla 5. sırada bulunan Sakaryaspor ise sahasında misafir edeceği ezeli rakibini mağlup edip devre arasına yüksek moralle girmeyi hedefliyor.



Sezon sonunda bir üst lige çıkmayı başarmaları halinde Kocaelispor 15, Sakaryaspor da 17 yıl sonra Süper Lig hasretini dindirmiş olacak.



- Koyun: "Kocaelispor olarak kesinlikle çok hazırız"



Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, AA muhabirine, Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmayı "özlenen Marmara derbisi" olarak nitelendirdiklerini belirterek, iki ezeli rakibin kendilerine yakışan şekilde örnek duruş sergileyeceğine inandığını söyledi.



Sakaryaspor'un çok önemsediği kulüplerden biri olduğunu ve takımın Türk sporuna çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Koyun, onların da hedefleri olduğunu, şu anda istikrarlı bir seri yakaladıklarını aktardı.



Koyun, Kocaelispor'un şu andaki konumuyla iyi bir yerde bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"İlk yarıyı böyle bitirme adına ciddi anlamda hazırlıklar yapıyoruz. Sonucu kestirmek çok zor ama Kocaelispor olarak kesinlikle Sakaryaspor maçına çok hazırız. Güzel müsabaka olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen Kocaelispor oraya yine 3 puan için gidecek. Farklı sonuç olursa da saygı duyacağız. Sonuç ne olursa olsun kazanan yine dostluk olsun istiyorum."



- "Omuz omuza, kol kola o stattan ayrılmayı arzu ediyorum"



Cumartesi günü en fazla izlenen derbi olacağına inandığını söyleyen Engin Koyun, "O nedenle derbiye yakışan tutum içerisinde olmamız lazım. Kocaelispor camiası olarak buna hazırız. Sakaryaspor camiası da büyük bir camia. En iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarına inanıyorum. Omuz omuza, kol kola o stattan ayrılmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.



Koyun, rekabetin saha içerisinde devam etmesini istediklerini, saha dışına taşmamasının çok önemli olduğunun altını çizerek, hem futbolcu kardeşlerimiz hem teknik heyetler hem de camialar olarak duyarlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.



- Çiftçi: "Kardeşçe, dostça maçın bitmesini istiyoruz"



Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, şehir, takım ve teknik ekip olarak maça hazır olduklarını dile getirdi.



Lige biraz sıkıntılı başladıklarını, Bandırmaspor maçından sonraki teknik ekip değişikliği ve takıma katılan oyuncuların katkısıyla yükselmeye başladıklarını belirten Çiftçi, "Son 10 maçtır yenilmiyoruz ve ligin üstüne tutunduk. İnşallah Kocaelispor maçını kazanarak daha üst sıralara tırmanmak ve Süper Lig'e çıkma hedefimizi bu sene gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Çiftçi, "deplasman yasağı"na değinerek, "Keşke onların seyircileri buraya gelebilse, bizim seyircilerimiz de ikinci yarının son maçında oraya gidebilse. Aslında bunu çok istedik. Gerekli yerlere bunu söyledik ancak bu şekilde bir karar aldıklarını söylediler. Aşamadığımız noktalar oldu. Bu, İl Güvenlik Kurulunun kararı ve diyecek bir şeyimiz yok. Yoksa Kocaeli bizim kardeş şehrimiz." şeklinde görüş belirtti.



Maçın dostluk içinde geçmesini temenni eden Çiftçi, "Gönlümüz istiyor ki iki takım da sıkıntısız, sorunsuz oynasın maçını. Kardeşçe, dostça maçın bitmesini istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.









